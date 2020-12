Ordførere ber Hareide om å bli med på biltur

Nyheter

– Vi har to viktige samferdselsutfordringer, som vi ønsker å presentere for deg. Totimersfrekvens på Dovrebanen uten at reisetiden forlenges og E6-strekingen over Dovrefjell og gjennom Drivdalen, som er den vanskeligste strekningen på E6 mellom Oslo og Trondheim, står det i brevet som dovreordfører Astrid Skomakerstuen Ruste (Ap) og oppdalordfører Geir Arild Espnes (Sp) har sendt til samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf).