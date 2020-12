Pass på hunden nyttårsaften – få gode tips her

Nyheter

Det som for oss mennesker er festkvelden som markerer inngangen til det nye året, kan for våre firbeinte familiemedlemmer oppleves svært så dramatisk. Faktisk er nyttårsaften den dagen i året da flest hunder kommer på avveie. Ifølge forsikringsselskapet Ifs ekspert skyldes dette en kombinasjon av flere ting.

- Hunder hører inntil tre ganger så godt som oss mennesker, og det er ikke mulig å forklare dem at lyden fra fyrverkeri ikke er farlig. Så det sier seg selv at nyttårsaften oppleves svært så dramatisk, sier Kine Bjølsen Opstad, dyrepleier og produktsjef for dyreforsikringer i If.

Ifølge eksperten fører denne frykten til at hunden tar andre valg enn den normalt gjør.

- Selv om koronaåret 2020 er spesielt, er det likevel mange som har besøk av venner eller familie som kanskje ikke er vant til viktigheten av å holde ytterdøra lukket. Da er det fort gjort at hunden sniker seg ut, får panikk av bråket og løper lengre av gårde enn planlagt. Så hold dører lukket og bruk bånd hvis du tar hunden med ut, legger hun til.

Trening over tid kan hjelpe

Heldigvis finnes det ting man kan øve på for at nyttårskvelden kan bli overkommelig også for de firbente.

- Ved å eksponere hunden for fyrverkerilyder i dagene før - som man finner på eksempelvis Youtube og i ulike apper - vil den forhåpentligvis være mer avslappet når det braker løs på nyttårsaften. Vis at du selv er trygg og rolig. Blir hunden redd, kan det være fint å avlede med leker eller godbiter, sier Opstad.

Medisinering er den siste utveien

Ifs dyrepleier forteller at det å ta hunden med på fjellet eller ei hytte kanskje er det beste alternativet, men at det også finnes ulike løsninger i byområder.

Dyrepleieren forteller videre at medisinering kan være et alternativ, dersom opptrening og eksponering ikke fungerer.

- Det finnes flere beroligende midler på markedet. Feromondufter eller andre sprayer kan du få kjøpt reseptfritt i dyrebutikken eller hos dyrlegen. De kan være verdt et forsøk.

- En siste utvei er å ta kontakt med veterinæren for å få vurdert om din hund bør få en reseptbelagt medisin mot angst og uro, avslutter Opstad.

Tips til den store kvelden

Gjør hunden sliten og luft den godt før feiringen, slik at den er mer avslappet på kvelden.

La hunden være et sted den føler seg trygg når kvelden kommer, som for eksempel i en kosekrok, et hundebur eller lignende.



Vær sammen med hunden hele tiden, og fremstå trygg og rolig.



Avled oppmerksomheten med leker og godbiter.



Ha gjerne på TV eller radio for et mer jevnt støynivå, og trekk for gardinene dersom hunden er redd.



Og til deg som skal skyte opp fyrverkeri nyttårsaften – husk at det kun er lov mellom klokken 18.00 og 02.00.

Kilde: If