Straffen for dette er nå tredoblet

Nyheter

Frem til nyttår var straffen 1700 kroner og to prikker. Nå er dette økt til 5000 kroner i bot og tre prikker. Bakgrunnen for økningen er at UP, sammen med Frende forsikring, gikk ut i fjor høst og ba om strengere straffer. En undersøkelse Norstat har utført for Frende viste nemlig at hele 43 prosent innrømmer å sjekke mobiltelefonen sin mens de kjører.

- Det er skremmende at nær halvparten sjekker mobilen bak rattet. Du utsetter deg selv og ikke minst andre med en slik oppførsel, sier fagsjef på motor i Frende, Roger Ytre-Hauge.

Medvirker til dødsulykker

Tall fra Utrykningspolitiet (UP) viser at distraksjon knyttet til mobiltelefon eller annet utstyr antas å ha vært medvirkende årsak til 12 dødsulykker i 2018. I 2019 registrerte UP og politidistriktene til sammen 16 365 saker med ulovlig bruk av mobilen.

- Dobbelt så mange menn som kvinner svarer at de sjekker mobilen ofte mens de kjører, forteller Ytre-Hauge og legger til at det også er en klar overvekt av menn som sier at de av og til sjekker mobilen sin bak rattet.

De yngste er verst

I aldersgruppen 18-29 år sier hele 2 av 3 at de sjekker mobilen ofte eller innimellom når de kjører.

- De unge er utrolig vant til å sjekke mobilen ofte, det er bare å se seg rundt på bussen. Jeg forstår at nysgjerrigheten trekkes mot en mobil som lyser opp mens du kjører, men du kan ikke la deg friste. Sett mobilen på «ikke forstyrr», så unngår du fristelsen, sier Ytre-Hauge.

Blant de eldste, som ikke har hatt mobilen med seg i oppveksten, er situasjonen en helt annen.

- Blant de over 60 er det bare 15 prosent som sier at de sjekker mobilen fra førersetet, sier fagsjefen i Frende Forsikring.

Disse aldersgruppene sjekker mobilen mens de kjører

18-29 år: 67 prosent

30-39 år: 66 prosent

40-49 år: 59 prosent

50-59 år: 38 prosent

60+: 15 prosent

(Kilde: Frendeundersøkelsen)

Her bor de som sjekker mobilen bak rattet

Vestlandet: 46 prosent

Oslo: 45 prosent

Sørlandet ink. Telemark og Vestfold: 44 prosent

Østlandet: 42 prosent

Midt-Norge: 41 prosent

Nord-Norge: 38 prosent

(Kilde: Frendeundersøkelsen)