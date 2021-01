Killi og Kleveland til big air-åpning i Østerrike

Nyheter

Norge fikk en knallsterk start på verdenscupen i slopestyle i Østerrike med blant annet tre pallplasseringer i freeski. Christian Nummedal og Johanne Killi kjørte inn til hver sin andreplass, og begge er klare for sesongstarten i big air. Der får de blant annet selskap av vinneren av verdenscupen i fjor, Birk Ruud. Det opplyser Norges Skiforbund på sin hjemmeside.

Beste sesongstarten

– Vi har hatt den beste sesongstarten noensinne, og gleder oss til nytt renn. Laget ser sterkere ut enn noen gang. Utviklingen og kjøringen er på topp, og det blir veldig spennende med sesongåpning i big air, sier sportssjef for freeski i Norges Skiforbund, Christoffer Schach.

Johanne Killi er klar til å kjempe om nye topplasseringer.

– Jeg gleder meg, og vi er egentlig heldig som får lov til å konkurrere om dagen. Jeg er selvfølgelig spent på nivået til konkurrentene i big air, men håper at jeg igjen kan være med å kjempe om topplasseringer, sier Killi til Norges Skiforbund.

Da Vigga snakket med henne etter kvaliken torsdag fortalte hun fornøyd at hun gikk videre til finalen.

– Jeg gikk videre og kom på fjerdeplass. Det er seks som går videre til finalen, forteller hun.

Kleveland klar

Også snowboarderen Marcus Kleveland er klar for sesongen og big air i Kreischberg.

Alle de tre norske snøbrettkjørerne er i toppform om dagen, og stiller svært sterkt til tross for et toppa startfelt, skriver brettforbundet på sin hjemmeside. Etter en måned på samling i Stubai før jul ser det ut til at Marcus er tilbake der han var før skaden. Dette blir med andre ord en spennende sesongåpning, skriver forbundet.

NRK2 sender finalen i freeski fredag kveld og snowboard lørdag.