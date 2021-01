E136: – Det er skammelig at vegen har denne standarden

Nyheter

Wold (SV) deltok på Rauma næringslags digitale konferanse om denne vegstrekningen. De har satt ned en egen arbeidsgruppe for samferdsel, blant annet for å ha fokus på å øke standarden på E136. De sier de i en årrekke har trodd at vegen gjennom Romsdalen skulle bli prioritert med midler, men ser at dette har ikke skjedd.