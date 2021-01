Annleis-året 2020 var også annleis vêrvis for Lesja og Dovre: - Varmaste sidan 1865

Nyheter

- Opp gjennom har det komme mykje drivhusgassar, så vi må rekne med at det blir varmare. Dei siste rekordane her kjem frå 2006 og 2014, og no er 2020 rekordhaldar. På den varme sida blir det kortare tid mellom rekordane, fortel klimaforskar Øyvind Nordli ved Meteorologisk institutt.