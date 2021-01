Pipebrann på Dovre: En person er sendt til sykehus

Nyheter

Politiet Innlandet meldte på Twitter lørdag kl. 16.17 at det var meldt om gnist fra en pipe fra en enebolig i Vangvegen i Dovre sentrum, og at nødetatene var framme på stedet. Det var ikke fare for spredning, og brannen ble raskt slukket. Det ble meldt om at to personer skulle sjekkes for røykskader, ved 17-tiden meldte Politiet at ytterligere en person skulle sjekkes av helse da vedkommende hadde fått i seg mye røyk.

– En person har blitt sendt til Lillehammer for sjekk etter å ha fått i seg mye røyk, forteller operasjonssentralen til Vigga.

Det var tre personer til stedet da hendelsen inntraff. Det er fyringsforbud i huset, og beboerne må derfor oppholde seg på annet sted til ildstedet er kontrollert. Politiet melder om at de oppretter undersøkelsessak.