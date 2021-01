I-endelser til irritasjon – og besvær

Nyheter

Storhøi, Bøsætri, Blæstergrendi, står det på offisielle kart, mens de lokale navnene er Storhøe, Bøsætre og Blæstergrende. Til irritasjon for noen, og til forvirring og misforståelser for andre. Nå er det imidlertid fullt mulig å få til et samsvar mellom lokal uttale og kartpunkt.