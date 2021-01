E6 er stengt etter ulykke på Dovrefjell

Nyheter

Fredag kl. 1254 kom det meling om en trafikkulykke, rett nord for innkjøring til fylkesveg 29 mot Folldal.

Det er tre biler og en lastebil involvert i kjedekollisjon, og det er ikke meldt om alvorlig personskade. Personene har blitt sjekket på stedet, og både ambulanse og politi er på plass.

Kl. 14.30 kom det ny melding fra politiet på Twitter. Da kunne de fortelle at det var seks personer, tre personbiler og to vogntog involvert.

– De tre personbilene kjørte først og bakerste ble påkjørt bakfra av vogntog. Et nytt vogntog kom og svingte ut for å unngå sammenstøt. En person til legevakt for sjekk, skriver politiet i Innlandet.

Vegtrafikksentralen har bestemt seg for å stenge E6 over Dovrefjell. Dette er både fordi lastebilen trenger bergingshjelp og på grunn av vær og føreforhold.

– Det er kraftig snøfokk og sikten er dårlig, opplyser politiet i Innlandet til Vigga.