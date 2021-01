Norske bønder er avhengige av tollen for å gjere det lønnsamt:

- Konkurranse frå import samt galopperande kostnadar fekk fleire mjølkebønder til å slutte i 2019

Nestleiar i Bondelaget Bjørn Gimming fryktar at regjeringa kjem til å bytte ut kyrne hans mot tollfri «fish and chips» til Storbritannia. Norge er avhengige av tollbarrierar for at kyrne til norske bønder skal vere lønnsame.