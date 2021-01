Gåtur, skitur og fotball mest populært i 2020

Nyheter

Dei fleste barn og unge (6-15) driv med ein eller annan form for friluftsliv. Den mest utbredte friluftsaktiviteten er ein kort fottur i skog, mark eller på fjellet. 92 prosent har vore på ein slik tur det siste året, mot 89 prosent i 2013. Mange går også lengre fotturar. I 2020 har 69 prosent vore på lange fotturar, som er ein oppgang på 14 prosentpoeng sidan 2013. Det står det i ein artikkel på Statistisk sentralbyrå.

Skitur og uteaktivitetar populært

Skiturar er ein annan populær friluftsaktivitet. Litt over halvparten har gått kort skitur i skog, mark eller på fjellet. Dette er riktignok færre enn i 2013. Den gang oppga omtrent 8 av 10 å ha gått kort skitur. Samstundes oppgir 45 prosent av dei har gått lang skitur i 2020, som er litt fleire enn i 2013. Endringane frå 2013 kan delvis skuldast at datainnsamlinga i 2020 føregjekk under koronapandemien, og det kan ha påverka aktivitetane barn dreiv med.



Sykling i naturen er ein annan populær aktivitet, som 80 prosent av barn og unge oppgir å ha dreve med dei siste 12 månadane. Dette er litt fleire enn i 2013, og det er små forskjellar mellom gutar og jenter og mellom yngre og eldre barn. Samstundes som fotturar, skiturar og sykling stadig er populære aktivitetar, er det verdt å merke seg at færre driv med bær- og soppsanking, fisking, ridning, skøytegåing og alpinkøyring i 2020 enn i 2013.

Fleire barn og unge trenar

I tillegg til ei høg friluftslivsdeltaking, driv nesten alle barn og unge med ein eller annan form for trening: 88 prosent trenar minst ein gang i veka, og kun to prosent trenar eller mosjonerar aldri.

I 2013 var det 83 prosent som trente ein gang i veka og åtte prosent som aldri trente. Nokre av dei mest populære treningsformane er fotball, jogging og styrketrening, som over halvparten av dei sporte oppgir å ha dreve med i løpet av dei siste 12 månadane.

Forskjellar i gutar og jenter sine treningsvanar

Mellom 15 og 30 prosent av dei sporte driv med aktivitetar som tennis, volleyball, friidrett og allidrett. For desse aktivitetane er deltakinga omtrent like høg blant jenter og gutar.

For styrketrening, som er ein av dei mest populære aktivitetane med ei deltaking på om lag 50 prosent, er det ingen forskjellar i deltaking mellom gutar og jenter. Det er derimot langt fleire jenter enn gutar som driv med organisert dans. 24 prosent av jenter har dreve med organisert dans, mens dette gjeld berre fem prosent av gutane.

Det er også fleire jenter enn gutar som spel handball. Aktivitetar som er meir utbreitt blant gutar inkluderar fotball, ishockey, bandy, innebandy samt kampsport.