Kaldt, men ingen kulderekorder

Nyheter

I forrige uke var det målt temperaturer under -20 flere dager, både i Lesja og Dovre. I begynnelsen av inneværende uke steg så temperaturene en del, men nå har vi fått en ny kuldeperiode, med klarvær og synkende temperaturer. Det ser imidlertid ikke ut til at det skal vare så veldig lenge – allerede over helgen kryper kvikksølvet oppover igjen.