Odd Kåre etterlyser nye styremedlemmer

– Hvis ikke noen melder seg til styrevervene er alternativet å legge ned, sier Odd Kåre Nyhagen fra Dombås, som er leder i dag.

Det skal ha digitalt årsmøte 8. februar, men Nyhagen sier at et nytt styre må være på plass før det.

Han oppfordrer medlemmene til å melde seg til ham, eller til Olav Gravem, som er leder i valgkomiteen.

Nyhagen forteller at hørselslaget er viktig for medlemmene. Det er et sosialt treffsted, og årlig arrangerer de turer.

– Dette er absolutt fint for dem som har problem med hørselen, og det er fint å kunne snakke med noen som har samme problem som deg, sier Nyhagen.

Han forteller at de har utstyr for å teste hørsel, og at de hvert år er med på aksjonen «Hvert øre teller»Lesja Dovre hørselslag er en en del av Hørselshemmedes landsforbund (HLF). HLF har 11 fylkeslag og 194 lokallag, og er med sine over 67 000 medlemmer Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser.





I Viggas papirutgave sto det feil navn på leder av valgkomiteen. Vigga beklager dette. Rett person er altså Olav Gravem.