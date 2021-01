Kommunane må bu seg på massevaksinasjon

Nyheter

Det skriv Statsforvalteren i Innlandet på sine sider.

Det er sannsynleg at vaksinen frå AstraZeneca blir godkjend i slutten av denne månaden. Leveransane kan komme allereie i første halvdel av februar, og det kan bli aktuelt å sende ut mange dosar nasjonalt over få veker.

Dette vil medføre at ein massevaksinasjon må skje i kommunane, så det er no viktig at planar for massevaksinasjon kjem fullstendig på plass.

Vigga vil følgje opp korleis dette vil gå føre seg i Lesja og Dovre.

