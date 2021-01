Nyheter

Ni kommuner i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen har fått invitasjon fra regionrådet i Nord-Gudbrandsdal om å investere i et industribygg, som igjen skal leies ut til det nye slakteriet.Dette skal bygges på Sandbumoen i Sel. Får å få til dette trengs det 50 millioner i egenkapital. Sel kommune har sagt de vill gå inn med 20 millioner kroner. Vågå kommune har vedtatt at kommunen skal støtte opp med 12 millioner kroner. I Lom var det innstilt på at det skulle bevilges åtte millioner kroner, men saken ble utsatt. Kommunene Ringebu og Sør-Fron har sagt nei til å investere i nytt slakteribygg.