Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil beholde nåværende tannhelsetilbud i Innlandet fylke

Nyheter

I desember orienterte fylkestannlege Claes Næsheim vanskeligheten med å rekruttere tannleger til de offentlige tannklinikkene, og foreslår en omstrukturering av de offentlige tannklinikkene.

Vil flytte tannklinikken fra Dombås til Otta Fylkestannlegen vil foreslå å flytte tannklinikken på Dombås til Otta.

Forslaget innebærer at tannklinikken som i dag er på Dombås flyttes til Otta, og tannklinikkene i Lom, Skjåk og Vågå samlokaliseres i Vågå.

Fylkespolitikere Mari Gjestvang (Sp) og Even Eriksen (Ap) sitter i utvalg for utdanning som leder og nestleder, og uttalte seg nylig i en pressemelding angående saken.

– Innlandet fylkeskommune har i dag 41 tannklinikker, og hovedprinsippet framover bør være at det så langt det lar seg gjøre skal være en klinikk i alle kommuner. Dette er viktig for å ha et godt og nært tjenestetilbud og for å opprettholde innbyggerne sin tannhelse, som er helt på topp i landssammenheng, skriver de to.

LO Innlandet mener at den offentlige tannhelsetjenesten skal være tilgjengelig i distriktene og ikke medføre unødig skolefravær for elever. I tillegg skal heller ikke befolkningen påføres økte kostnader fordi de må ta fri fra jobb for å følge sine nærmeste, eller at pasienter påføres unødig lang tidsbruk grunnet manglende offentlig kommunikasjon.

– Om befolkningsgrunnlag og økonomi legges til grunn for plassering av alle offentlige tjenester, får vi en uønsket sentralisering. Færre klinikker vil gi en sentraliserende effekt. Mer sentralisering gir færre arbeidsplasser i distriktene, og gjør det mindre attraktivt å etablere seg der, som gjør det enklere å argumentere for enda mer sentralisering. Vi får en spiral som er vanskelig å snu, sier Iver Erling Støen, Regionleder LO Innlandet.