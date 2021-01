Avlyser freeski-cup på Dombås

Nyheter

På bakgrunn av de nye retningslinjene som myndighetene kom med denne uken, har NOR Freeski sammen med arrangør besluttet å avlyse

– Denne uken kom myndighetene med innskrenkende regler for idretten som fører til at vi ser oss nødt til å avlyse NOR Freeski Cup på Dombås. Sammen med arrangør har vi hatt en grundig gjennomgang av mulige løsninger for å få gjennomført konkurransen, samt ventet lengst mulig med å ta beslutningen. Ettersom det er knyttet stor usikkerhet til hvor mye myndighetene vil lette opp på restriksjonene samme uke som konkurransen på Dombås skulle finne sted, ser vi det ikke som realistisk å gjennomføre denne konkurransen på terminfestet tidspunkt, forteller forbundet i en pressemelding.

De forteller videre at at vil de vurdere mulighetene for å gjennomføre en ekstra big air-konkurranse på et senere tidspunkt denne sesongen, dersom det skulle vise seg å la seg gjøre.

Årets cup bestod i utgangspunktet denne sesongen av fire big air- og tre slopestylekonkurranser. Normalt består cupen av tre konkurranser i big air og tre konkurranser i slopestyle.