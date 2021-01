- Unngå reiser til Oslo og Viken

Nyheter

Møtet ble gjennomført etter at den muterte engelske varianten av koronaviruset er påvist hos to avdøde sykehjemsbeboere i Nordre Follo. Det er også registrert fem smittede ved en barnehage i Langhus, som mistenkes å ha en forbindelse med utbruddet ved sykehjemmet. Nordre Follo kommune har stengt helt ned, da smittesituasjonen er uoversiktlig. Ifølge FHI er det stor sjanse for ytterligere smittespredning, da det muterte viruset har forårsaket store utbrudd i andre land i Europa og også fordi viruset kan ha vært i omløp i over to uker.

Statsforvalteren i Innlandet deltok i ettermiddag i kriseledermøtet i Oslo og Viken, der FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog understreket viktigheten av å unngå unødvendige reiser i dette området. På bakgrunn av dette anbefaler kriseledelsen hos Statsforvalteren å unngå unødvendige reiser til Oslo og Viken som følge av den uavklarte smittesituasjonen.

Folk som er på besøk i Innlandet fra Oslo og Viken bes også om å minimere antall kontakter med lokalbefolkningen og andre.

Kriseledelsen vil komme sammen igjen lørdag og kaller også inn kommunene sør i fylket til møte.

- Vi vil i samråd med kommunene vurdere anbefalinger om strengere tiltak, sier statsforvalter Knut Storberget.

Øvrige kommuner i Innlandet er også invitert til å delta på møtet.

- Det er viktigere enn noensinne å følge smittevernreglene, sier fylkeslege Harald Vallgårda.