Pusser opp for 7 millioner kroner

Nyheter

Frem til for syv år siden ble det røde bygget til Dombås hotell kalt nyfløya. Bygningen ble satt opp i 1980, bakenfor den da over 60 år eldre hovedbygningen. For syv år siden kom omsider den nye hovedbygningen opp, etter den tragiske brannen i 2007, og dermed måtte rødbygget gi slipp på betegnelsen nyfløya. I disse dager får imidlertid også det 40 år gamle bygget en solid ansiktsløftning.