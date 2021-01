- For ein meir inkluderande og trygg kvardag for både barn og vaksne

Nyheter

- Dovremodellen er ein systematisk god modell så noko av det ligg til grunn. Det blir ei vidareføring, fortel prosjektleiar for piloten Hilde Engvik Lusæter.

Barnehage, skule og SFO

Piloten inkluderar Sel og Dovre. Sel er vertskommune for den regionale Pedagogisk Psykologisk-tjenesten medan piloten går føre seg i Dovre, difor blei det desse kommunane.

- Kommunane jobbar tett. Dei er einige i å utvikle skulen og barnehagen. Vi søkte om å vere ein av dei som fekk tilskot frå Utdanningsdirektoratet. Etter oppstart i januar 2020, har vi halde på for fullt i barnehagen, på skulen og SFO. Vi jobbar på alle arenaer, seier Engvik Lusæter

Det ligg mykje godt arbeid til grunne frå før i Dovre så det har vore eit systematisk utviklingsarbeid. Barnehagen har komme lengst i arbeidet grunna mykje fokus rundt skulesamanslåing.

- Det har vore planleggingsdagar med alle tilsette i barnehagen der dei har sett på faglege element og løfta fram viktige sider. Alle har vore merksame og fokusert på korleis dei kan gjere ting godt og trygt i barnehagen. Dette er ikkje ein teoretisk pilot; den går føre seg heile tida. Både vaksne og barn skal få utvikla seg best mogleg. Det blir ikkje eit ekstra tiltak, men fokus på at kvardagen i miljøa skal vere god, seier Engvik Lusæter.

Kvalitetskriterium

Piloten skal vare til 2022. Det er med eit forskingsmiljø i form av firmaet Ideas 2 Evidence, som har eit eksternt blikk på det som skjer og dei får ei vurdering herfrå. Høgskolen i Østfold har fagleg ansvar.

Det er litt av det same som skjer i barnehagen som skjer i skulen. Det er planleggingsdagar, avklareringar og mykje jobb rundt det. Grunna skulesamanslåinga ventar dei til å starte ordentleg opp til etter sommaren.

- Dei har jobba med inkludering. Det er ikkje slik at dei ikkje har gjort det før, men no blir det jobba inn i arbeidskvardagen. Dette er viktige arenaer for barn, foreldre og tilsette. SFO får ofte ikkje stor plass i slike satsingar, men vi vil lage eit opplegg til hausten for ungane her, seier Engvik Lusæter.

Engvik Lusæter understrekar viktigheita rundt noko dei kallar kvalitetskriterium.

- Kjenneteikn på god praksis er når målet er inkludering. Det handlar om korleis vi møter barn og vi tenkjer at alle som har noko med oppvekstsektoren å gjere har kvalitetskriterium. Dette er ikkje eit arbeid som skal forsvinne når prosjektperioden er over. Alle som er med, meg sjølv inkludert, blir intervjua regelmessig og vi får spørsmål som gir dokumentasjon på det vi gjer, seier Engvik Lusæter.

Nytte ro i kommunikasjon

Prosjektleiaren tykkjer prosjektet har ein effekt allereie.



- Vi har skrive eit brev til alle foreldre og føresette om at PP-tenesta vil vere tett på miljøet og at vi ikkje jobbar med enkeltbarn utan at det er samtykke. Piloten opplevast som god innad og vi får høyre frå skulene og barnehagane om at dei er glade vi er til stades og tykkjer det er eit bra tiltak, seier Engvik Lusæter.

I barnehagen, som har komme lengst, er det fokus på å ikkje kjappe seg. Ein må bruke god tid og ro for å kommunisere med barn.

- Blikkontakt og å ta seg god tid er veldig viktig. Det høyrast kanskje enkelt og ubetydeleg ut, men dei har sett at det har god effekt. Dei ser på korleis dei kan gi beskjeder på ein god måte, seier Engvik Lusæter.

Målet er at kommunikasjon mellom vaksne og barn skal vere god. Bevisstheita rundt korleis det skjer, er eit verkemiddel. Dei er også veldig opptekne av foreldresamarbeid.



- Om ein sett det litt i perspektiv, så er barn i dag utruleg mykje lenger i barnehagen enn tidlegare. Det tyder at dei vaksne i barnehagen blir veldig viktige i barnas liv. Det jobbast med stabilitet i barnehagen og at barna blir handtert med kjærleik og støtte. Det er viktig å sjå framover og tenkje både på eiga barn, men også at dei er del av sosiale grupper og det skal dei vere lenge, seier Engvik Lusæter.