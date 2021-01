Nytt smittetilfelle i Dovre

Nyheter

Smittesporingsteamet har vært i kontakt med personen, og har fått kartlagt nærkontakter, opplyser krisestab i Lesja og Dovre på sin hjemmeside.

Nærkontaktene som bor i Dovre er satt i karantene, og vil testes her fredag 29. januar, mens de med adresse utenfor Dovre er sendt over til smittesporing i sine kommuner for testing.

- Det er enda uvisst hvor personen er smittet. I påvente av testsvar vil smittesporingsteamet i Dovre settes i beredskap for å kunne starte hurtig sporing av eventuelle positive prøver, opplyser kommunen.