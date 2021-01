Nyheter

Det vedtatte målbildet for Sykehuset Innlandet HF innebærer at helseforetaket skal videreutvikles med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykiskhelsevern og tverrfaglig rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset i Brumunddal.