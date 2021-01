Det anbefales at Dovre sier nei til å investere i dette industribygget

Nyheter

Dovres kommunestyre skal behandle saken på sitt møte 8. februar. Dovre er en av de ni kommunene som har blitt invitert til å være deleier i et interkommunal aksjeselskap. Investeringen er beregnet til 150 millioner kroner, egenkapitalen fra kommunene må være på minst 50 millioner kroner. Det skal tegnes en langsiktig leieavtale med det nye slakteriselskapet. Det er tenkt at det kan bli mellom 50 og 80 årsverk direkte tilknyttet det nye slakteriet. Per i dag er vurderingen at en kommunal deltakelse er nødvendig for å realisere dette prosjektet.