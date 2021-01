Inger-Lise fra Verma fikk Politiforums ærespris

Nyheter

Det var en enstemmig jury som kåret Brøste til vinner av prisen.

I juryens begrunnelse heter det at hun «gjennom sitt langvarige engasjement har vært en sentral bidragsyter i styrkingen av politiets innsats for barn, unge og andre sårbare personer som har blitt utsatt for vold og overgrep. Takket være Brøste og andre ildsjeler, jobber politiet i dag etter anerkjente, forskningsbaserte metoder på dette fagfeltet - mye av dette internasjonalt forankret - noe som gir en bedre situasjonsforståelse i det som ofte er vanskelige saker».

Juryen trekker også frem at den faglige tilnærmingen Brøste går i bresjen for, er med på å styrke tilliten til politiets metoder både i rettssalene og ute blant publikum. Og at Brøste på denne måten står «som et symbol på noe som er viktig for framtidens politi: Nødvendig kunnskap og kompetanse i bunn for den jobben som gjøres».

– Jeg er helt satt ut. Jeg ble veldig glad og stolt over å tildeles prisen, sier Brøste til politiforum.no.

Politioverbetjenten understreker til Politiforum at hun ikke har vært alene om å videreutvikle fagfeltet.

– Prisen er en honnør til alle som jobber med tilrettelagte avhør av barn i politi-Norge. Jeg ønsker å dele prisen med alle kollegaene mine som i det daglige møter barn i tilrettelagte avhør. For dette handler ikke om meg som enkeltperson, men om faget vårt, fortsetter hun.

I begrunnelsen står det også at norsk politi det siste tiåret har vært et foregangsland i utviklingen av tilrettelagte avhør, og at det i dag utdannes både avhørsledere og avhørere med kunnskap og kompetanse i å sikre ivaretakelsen av særlig sårbare personer. Brøste står sentralt i utviklingen av dette fagfeltet. Juryen sier hun gjennom sitt langvarige engasjement vært en sentral bidragsyter i styrkingen av politiets innsats for barn, unge og andre sårbare personer som har blitt utsatt for vold og overgrep.

– Dette er et fagfelt som berører hele politi-Norge, og at Brøste nærmest fungerer som telefonsupport overfor kolleger i andre deler av landet, er prisverdig. Slik bidrar hun til bedre rettssikkerhet for sårbare barn, unge og andre over hele landet. Det krever en sterk stayerevne å stå i et slikt fagfelt gjennom en lang politikarriere, slik Brøste har gjort. At hun samtidig har bidratt så sterkt i fagutviklingen, er et eksempel til etterfølgelse, sier juryen.

Brøste gikk ut av Politiskolen i 1990, og begynte å jobbe med avhør av barn og seksuelle overgrep. Hun begynte i Kripos i 1995, og gjennom arbeidet i tidligere Follo politidistrikt var hun med på å oppklare den såkalte "Lommemannen"-saken. I 2011 begynte Brøste som foreleser på Politihøgskolen, med ansvar for opplæring i avhør av barn og unge.