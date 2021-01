Ser det an i Lesja og Dovre:

Kyrkjene anbefalast å vurdere å utsette konfirmasjonane til hausten:- Vi kjem til å avvente situasjonen

Biskopen i Hamar anbefalar meinigheiter over heile landet om å utsette konfirmasjonane til hausten i staden for til våren. Dette er fordi smittesituasjonen er såpass usikker at det vil gi ein større føresetnad for alle.