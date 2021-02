Steinhugger med hjemmekontor

Nyheter

Vartdal, som først utdannet seg som smed ved Hjerleid, forteller at de under koranaepidemien deler opp staben i Bygghytta, så de ikke er for mange der om gangen. Han har igjen en knapp måned av opplæringstiden sin som steinhugger. Da har han vært lærling i tre og et halvt år, og kan dermed kalle seg restaureringsassistent.