Nå har ministeren svart på Fasteraunes spørsmål om responstid

Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp) har stilt spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) etter brannen i et landbruksverksted i Skjåk. Politiet brukte to timer på å komme til stedet, og Fasteraune mente at en så lang responstid bidrar til å skape usikkerhet for befolkningen i distriktet.

Fasteraune spurte om statsråden mener at to timer responstid er akseptabelt når det oppstår potensielt livstruende situasjoner.