Privatskole i Dovre: Politikerne etterlyser mer informasjon

Nyheter

Det ble i desember i fjor kjent at en bredt sammensatt gruppe jobber for et privat skolealternativ i Dovre, i kjølvannet av vedtak om nedleggelse av Dovre barneskole. Søknaden til Utdanningsdirektoratet hadde frist denne uken, og målet er å kunne starte opp Dovre EnSpire skole fra høsten 2022.