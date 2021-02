Helseangsten har auka sidan pandemien - 49 prosent i Innlandet er bekymra

Nyheter

Tala kjem fram frå ei undersøking Norstat har utført for Frende Forsikring.

- For dei fleste av oss er frykta sunn og ein føresetnad for å halde tilstrekkeleg smittevern, men for andre går det altfor langt. Redselen for ei større belastning enn pandemien, seier rådgivande lege i Frende Forsikring, Helge Skjerven.

Mykje informasjon gir bekymring

Psykolog Jøri Gytre Horverak ved Sense PKT åtvarar mot det same.

- Det er veldig uheldig om bekymringane får for stor plass i kvardagslivet ditt. Som viss du sluttar å gjere ting du likar, eller vegrar deg for daglegdagse ting. Alt grunna ting som kan skje, men som mest sannsynleg ikkje vil skje, seier Horverak.

- På bakgrunn av informasjon frå regjering og helsemyndigheiter, og ikkje minst massiv mediedekning frå inn- og utland er det ikkje rart folk blir bekymra. Eldre menneske og andre risikogrupper har jo ein viss grunn til å bekymre seg, seier Helge Skjerven i Frende.

- Ikkje la frykta styre livet ditt

Det er også auka trafikk hjå psykologene ved Sense PKT med koronaproblematikk.

- Vi får tydeleg fleire førespurnadar. Folk slit med slitasje bunde med heimekontor, einsformige arbeidsdagar, tap av energi, manglande motivasjon og stressrelaterte utfordringar, seier Horverak.

Sosial isolasjon, bekymringar knytt til framtida og familiemedlemmar som strevar er andre gjengangarar. Om ein vil handtere frykta best mogleg, har Skjerven råd.

- Først og fremst må du stole på at myndigheitene har det beste slutningsgrunnlaget og etterleve smittevernråda som best du kan. Deretter må du prøve å ikkje la frykta styre livet ditt. Ikkje gi tid til problemstillingar som du uansett ikkje kan styre, seier Skjerven.

Så mange har blitt meir bekymra:

Menn: 39 prosent

Kvinner: 47 prosent

18-29 år: 37 prosent

30-39 år: 38 prosent

40-49 år: 40 prosent

50-59 år: 42 prosent

60+: 53 prosent