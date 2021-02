Inviterer ordførere i Innlandet til samtale om sykehusstruktur

Nyheter

Møtet vil bli holdt digitalt førstkommende tirsdag, 9. februar. Der ønsker Høie å høre kommunenes og fylkeskommunens synspunkter om forslag til ny struktur.

I møtet vil helse- og omsorgsministeren be alle ordførere svare kort på hvor de ønsker at det nye Mjøssykehuset, akuttsykehuset og det elektive sykehuset skal plasseres, og hvor kommunene ønsker at det nye Mjøssykehuset skal plasseres, gitt at øvrige sykehus plasseres slik det foreslås i prosjektutredningen.

Høie oppfordrer kommuner som har sammenfallende syn på disse spørsmålene til å la én representant svare på vegne av gruppen.

I prosjektutredningens anbefaling er det foreslått at det nye Mjøssykehuset skal plasseres i Brumunddal, akuttsykehuset på Lillehammer, elektivt sykehus på Gjøvik, mens det skal være et stort lokalmedisinsk senter og luftambulansebase på Elverum.

Høie ønsker å understreke at han ikke har tatt stilling i saken og kun ønsker å lytte av de politiske meningene.