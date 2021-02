Storstøtte fra Kulturminnefondet til Stueflotten hotell

Nyheter

Historisk hotell var sentralt for sportsfiskere og krigsseilere under andre krigen - nå skal det pusses opp.

Tidens tann har tæret på hotellet og skadene har blitt mange, blant annet må vinduer repareres, verandaer må settes i stand og hele konstruksjonen må repareres.

Direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen sier prosjektet er spennende fordi potensialet i området er så bra.

– Lesja kommune har valgt å prioritere Stueflotten hotell i sin Kulturminneplan, og dermed kan det gamle hotellet igjen bli en viktig del av turistnæringen om alt går som det skal, sier Bjørgen i en pressemelding onsdag.

Hotellet ble reist i sveitserstil og var tidlig et turistmål for engelske sportsfiskere som kom på ferie til Norge på midten av 1800-tallet for rekreasjon og fritidsfiske. Senere skulle hotellet bli gjenstand for masseturismen, men det viktigste historiske suset for Stueflotten Hotell kommer fra andre verdenskrig da kongen i statsråd, i sitt siste møte på norsk jord 22. april 1940, etablerte Nortraship som administrerte den norske handelsflåten utenfor tysk kontroll. Med sine 1000 skip var flåten verdens største og en viktig brikke for de allierte styrkene frem til 1945.

– Kulturminnefondets økonomiske ramme ble kraftig redusert på grunn av statsbudsjettet for 2021. Søknadsmengden har aldri vært større, og interessen for å ta vare på kulturminner slår nå alle tidligere rekorder. Denne søknaden prioriteres i sterk konkurranse med mange andre prosjekter. Dette er et godt eksempel på et kulturminne som vil skape ny næring, og det støtter vi med glede, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand.