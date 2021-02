Westad vil heller snakke med Rauma enn med Dovre om sammenslåing

Nyheter

Kommunedirektøren mener at Lesja skal takke ja til invitasjonen fra Vågå om å greie ut om det vil være grunnlag for en konstruktiv plattform for en mulig storkommune i 6K, med utgangspunkt i Lesja sine behov. Kommunedirektøren mener at det bør være en forutsetning at alle 6 kommunene blir med i en slik utredningsprosess.