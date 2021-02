Skriftleg eksamen for ungdomsskule og vidaregåande er avlyst

Nyheter

Den siste tida har det vore debatt om årets eksamen skal haldast eller ikkje. Måndag informerte kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) om kva regjeringa har komme fram til.

- Bør avhaldast for elevar på veg ut av skulen

– Pandemien har utan tvil ført til at elevar har fått ei anna form for undervisning enn ellers. Det skapar ulike føresetnadar i møte med nasjonale løysingar. Difor har regjeringa beslutta å avlyse skriftlege eksamenar, seier Melby.

– Vi avlysar også lokalgjeve skriftleg eksamen for elevar i videregåande skule.

Eksamen skal gjennomførast for privatistar og elevar som treng eksamen for å få vitnemål. Munnleg eksamen for avgangselevar i vidaregåande skule og 10. trinn planleggast.

- Det er mange praktiske utfordringar til å gjennomføre munnleg eksamen under ein pågåande pandemi, men vi meiner den bør avhaldast for dei elevane som er på veg ut av ungdomsskulen og vidaregåande, seier kunnskapsministeren.

Eksamen skal vere lik og rettferdig

Fleire parti har krevd at eksamen vert avlyst. Utdanningsdirektoraet har anbefalt det same. Divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Sissel Skillinghaug, seier dei har sendt inn eit forslag til Kunnskapsdepartementet om å avlyse alle eksamenar denne våren, både i grunnskulen og på vidaregåande.

Årsaka er store variasjonar i tilbodet til elevane, og Utdanningsdirektoratet meiner at det ikkje er riktig at alle elevar skal ta den same eksamenen.

- Det er eit viktig prinsipp for eksamen at den skal vere lik og rettferdig for elevane, og i dette skuleåret kan vi ikkje vere sikre på at alle elevar har fått den opplæringa dei har rett på, seier Skillinghaug.