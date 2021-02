Passerte 100 000 prøver

Nyheter

Avdelingen har det siste året hatt ansvaret for analysering av koronatester fra store deler av fylket. Allerede i februar i fjor ble de første mistenkelige luftveisprøvene sendt med bud til Oslo universitetssykehus.

Store omstillinger

137 sendeprøver senere sto et eget analysetilbud på Lillehammer klart, og 9. mars 2020 ble analysering med molekylærbiologiske metoder startet opp lokalt.

– Det skjedde svært mye på kort tid, og det har blitt passert mange milepæler siden vinteren i fjor, forteller avdelingssjef Merete Holth.

Allerede etter 50 dagers drift med eget utstyr var de første 10 000 prøvene analysert. Det ble gjennomført store omstillinger i avdelingen på kort tid.

– Det ble, og er fortsatt, en øvelse i å balansere ressursene i form av kompetent personell, tilgjengelig test-materiell, nytt analyseutstyr for hurtigtester og utvidelse av eksisterende maskinpark. I tillegg kom utfordringer med nye turnuser for kvelds- og helgearbeid, smitteverntiltak, og tilrettelegging og tilpasning av IKT-utstyr, forteller hun.

Mange prøver og raske svar



Små og store smitteutbrudd har krevet raske svar for smitteoppsporing. Antall prøver for analysering har variert, og i perioder med stor pågang har det vært krevende å ta unna for å opprettholde kort nok svartid for sykehuset.

– Fra regionalt hold ble det tidlig bestemt at større prøvemengder skulle videresendes til laboratorier sentralt med større kapasitet. Dette gjaldt spesielt fra de store prøvetakingsstasjonene i Innlandet, sier Holth.

Lokalt ble rutiner endret for å kunne gi kortest mulig svartid på prøvene med høyest prioritet. Hurtigtester ble anskaffet og innført på sykehusene i Innlandet, slik at det raskt kunne avgjøres om en pasient skulle isoleres.

– Utviklingen pågår fortsatt med anskaffelse og innkjøring av ny maskinpark for å fjerne flaskehalser i arbeidsflyten, forteller hun.

Tall og statistikk



Ved utgangen av januar var det analysert om lag 110 000 koronaprøver, fra over 75 000 ulike pasienter. 1 660 av prøvene har vært positive for SARS-CoV-2.

Fordelingen mellom kjønn og aldersgrupper viser at det fortsatt er en liten overvekt av kvinner som blir testet, som utgjør omtrent 56 prosent av totalen, til tross for at det er flere menn som får påvist koronaviruset, med 54 prosent av totalen.

Totalt har 3 529 pasientprøver blitt undersøkt med hurtigtester.

– Kun 19 av disse har vært positive, men også et negativt svar er til stor hjelp i et presset helsevesen. Hver negative prøve bidrar også til et tydeligere overblikk over smittesituasjonen i Norge og hvilke smittevernstiltak som eventuelt er nødvendige, forklarer Holth.

Lærerikt



Merete Holth er stolt over medarbeiderne sine i avdeling for medisinsk mikrobiologi, og innsatsen som legges ned hver dag i arbeidet med å ha kontroll over en pandemi.

– Det å kunne stå oppreist i en pandemi innebærer at et stort apparat er samkjørt, at kloke beslutninger fattes av løsningsorienterte og kunnskapsrike medarbeidere. Samtidig utvikler vi oss i prosessen. Kommunikasjonskanalene blir tydeligere. Vi ser lettere hvilke enkeltmomenter som har stor påvirkning på forvaltningen av det samfunnsoppdraget vi har. Forhåpentligvis vil vi kunne dra nytte av alle disse lærdommene når vi en dag står på andre siden og skal oppsummere denne arbeidskrevende tiden, sier hun.