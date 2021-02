– En smak av sommer:

Per Arne (50) og Bjørg (57) bader ute i 30 minus

Når nordlyset danser over himmelen, og både Store bjørn og Lille bjørn glitrer om kapp med isrosene, er det ikke mye som tilsier at en skal bade ute. Men det er akkurat det et par fra Hamar gjør når de er på hytta si i Ulekleiv.