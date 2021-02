Nå er kirkebrannsaken i gang

Nyheter

Saken mot mannen som er tiltalt for å ha tent på Dombås og Sel kirke i februar og mars i fjor er i gang i Nord-Gudbrandsdal tingrett. Saken var første gang satt opp i august i fjor, da ble saken avlyst etter en dag på grunn av tiltaltes helsetilstand. Saken går i tingretten på Lillehammer, og det er satt av tre dager til saken.

Saken måtte starte med en times pause, for å få kontroll på teknikken. Det er tre medisinsk saksyndige som skal følge saken via stream. Psykiater Helge Haugerud, psykologspesialist Knut-Petter Sætre Langlo og overlege Arne Raknerud kunne bare høre tolken, og ikke de andre i salen. Dermed måtte det til en pause for å få orden på teknikken.

Den 28 år gamle mannen er tiltalt for grovt skadeverk, som regnes som særdeles grovt fordi det innebar ødeleggelse av en gjenstand som har betydelig historisk, nasjonal eller religiøs verdi. Dette gjelder brannen i Dombås kirke 20. februar og brannforsøket i Sel kirke 19. mars. Han ble pågrepet den 21. mars. Mannen har tilstått begge tilfellene.

Mannen oppga å være bosatt på Dombås, og at han hadde praksisarbeid på en bensinstasjon gjennom Nav. Mannen giftet seg etter at han kom til Norge, men ektefellen er ikke bosatt på samme adresse. Han kom til Norge fra Somalia i 2015, og fikk oppholdstillatelse i 2016

Aktor er Lars Rune Ringvik, tiltaltes forsvarer er Bjørn Aksel Henriksen. Dommer er Elisabeth B. Løvold.