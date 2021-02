Dovre forlenger koronatiltak

Nyheter

Dette innebærer at både kommunehuset Båtsto, dagtilbudet ved Dovre Frivillighetssentral Furukroken, samt Brukthandelen i Romsdalsvegen 120 holdes stengt for besøkende foreløpig til og med mandag, 15. februar. Båtsto og Frivillighetssentralen kan nås per telefon eller e-post.

Smittevernlegen i Dovre fraråder besøk på avdelingene ved Fredheim omsorgssenter, frem til alle pasienter har fått sin andre vaksinedose. Pasientene forventes å være ferdig vaksinert, og ha optimal virkning av vaksinen i midten av uke 7.

En person er i isolasjon og tre personer i karantene i kommunen.

I Lesja kommune er det per i dag ingen smittede. Kommunehuset er åpent, men man ønsker at besøk avtales. Pårørende kan komme på besøk til beboere på sjukeheimen, men må følge gjeldende besøksrutiner og smittevernregler for Lesja sjukeheim.

Ingen økning i nabokommunene

I Rauma kommune er det ikke registrert nye smittede siden 1. februar. Kommunen har totalt 29 registrerte smittede, mens 22 er friskmeldte.

I Oppdal kommune var siste registrerte smitte i midten av januar. I dag er det ingen verken i isolasjon eller karantene i kommunen.

I Sel kommune er per i dag 27 smittede og 336 i karantene. Kommunen har fått svar på virusprøvene, som er tatt fra utvalgte personer i smitteklyngen, samt fra en person med ukjent smittevei, for å finne ut om det er fra den muterte virusvarianten. Ingen av prøvene har påvist dette, og da smittetallene for øvrig har vært stabile og innenfor kjente smitteveier etter utbruddet, konkluderer kommunen med at det er lite sannsynlig at man har med det muterte viruset å gjøre.