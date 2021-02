Nyheter

Fjoråret ble et aktivt år for treindustrien. I Lesja og Dovre ble det avvirket omtrent 29 000 kubikk med skog. To tredjedeler av dette var i Lesja, mens de resterende 9 000 ble avvirket i Dovre, ifølge skogbrukskonsulent ved landbrukskontoret, Kim Berget.