Ordfører i møte om gang- og sykkelveg: – Statssekretæren var godt kjent med Lesja-modellen

Nyheter

Lesjaordføreren tok initiativet for et møte med Samferdselsdepartementet, for å snakke om gang- og sykkelvegbyggingen gjennom Lesja. Det var statssekretær Ingelin Noresjø (Krf) som møtte for departementet, i tillegg møtte representanter fra Statens vegvesen. Skotte hadde med seg Frank Westad, Rigmor Bøe og Hallvard Wangen fra administrasjonen i møtet.