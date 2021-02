Nyheter

Tillatelsen til oppføring av skatepark skal opp i kommunestyret, men var først innom plan-, nærings- og utviklingsutvalget. Prosjektet har hatt stor oppslutning, men under høringen er det også kommet frem at det også er skepsis til planene. Rådmannen presiserer også i sin innstilling at det innstilles på et positivt vedtak under sterk tvil. Særlig er man bekymret for støy, både i parken og også for kirkegården, samt at deler av grøntarealet må vike for skateparken i betong.