Ett år siden brannen i Dombås kirke

Brannen ble meldt inn rundt klokken halv fire natt til torsdag 20. februar i fjor. Da brannvesenet kom til stedet ble det bekreftet at det var åpne flammer og røyk utvendig. Etter et effektivt slukkearbeid kunne brannvesenet, tre timer etter brannen var meldt inn, konstatere at det ikke lenger var åpne flammer, selv om det fortsatt kom røyk fra taket.