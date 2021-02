Fylkesarkivet etterlyser bilder og opptak fra pandemien

Nyheter

Fylkesarkivet ønsker å dokumentere Covid-19-situasjonen for ettertiden, og etterlyser bilder eller opptak som viser eksempelvis stengte butikker, tomme skoler eller andre ting som viser håndteringen av Covid-19.

Med koronaviruset kom de mest inngripende tiltak som er innført siden andre verdenskrig her til lands. Butikker og skoler stengte ned, gater som vanligvis yret av liv ble folketomme, og albuehilsing, håndsprit og munnbind ble en del av hverdagen. Nå vil fylkesarkivet dokumentere historien om da Innlandet stengte ned, for ettertiden.

Viktig for ettertiden

Dersom du har video, lydopptak, bilder eller kanskje en historie fra denne spesielle tiden, kan dette sendes til fylkesarkivet.

- Fylkeskommunen og kommunene i regionen dokumenterer pandemien; beredskapsplaner, tiltakene som iverksettes, med mer. Men for å fortelle historien i fremtiden, er fotografier og beretninger viktig. Det vi ønsker er at vi får dokumenter det som skjer rundt omkring i fylket, på arbeidsstedet og ute i samfunnet. Det er tomt for publikum under idrettsarrangement og vi opplever kinobesøk med lite folk. Når du er et sted, dokumenter det og send det til oss, oppfordrer fylkesarkivar Marit Hosar på Innlandet kommunes hjemmesider.

De minner samtidig om at ingen personer må avbildes eller gjøres opptak av uten samtykke.