Lek på ramme alvor

Nyheter

Akkurat denne dagen er det ingen fare på ferde uansett, for situasjonen her er iscenesatt i anledning en A-prøve for lavinehunder.

Det er åtte ekvipasjer som skal få prøve seg i terrenget denne dagen.

- Det er erfarne ekvipasjer, men likevel ikke gitt at alle består – det er jo dyr vi jobber med, forklarer prøveleder Oddbjørn Klingenberg.

Stramme rammer

Ekvipasjene skal lete etter en til tre figuranter, hvorav den ene befinner seg under halvannen meter snø, de andre kan ligge noe grunnere. Alle figurantene må finnes, innen en tidsramme på 30 minutter.

- Det skal være tidspress. Vi ønsker søk med høy effektivitet, sier Klingenberg.

Ikke helt uforståelig i en situasjon der hvert minutt teller.

Hundefører får forklart situasjonen, og må deretter fortelle kort om taktikken de velger og hvorfor de vil legge det opp akkurat slik. Denne dagen blåser det forholdsvis hardt på Fokstua.

- Vinden kan være til hjelp, da den fører med seg lukt. Dersom det ikke er vind, må hunden gå tett over området. Men blir det for mye vind, kan dette by på problemer også, forteller Klingenberg.

En ny ekvipasje tar fatt på oppgaven. Ved første øyekast kan det se ut til at hunden drar ut på måfå, men det blir raskt klart at hund og eier har full kontroll. Dagens to figuranter blir funnet i løpet av åtte minutter.

- Slik skal det gjøres, utbryter prøvelederen fornøyd.

- En god hund skal være selvstendig, men samtidig ha god kontakt med fører, forklarer han.

Flott miljø

En annen som er godt fornøyd med dagen, er Lill Bøe. Hun og hennes svarte schæfer Oskar har akkurat bestått dagens prøve. Bøe har drevet med redningshunder i 30 år, og forteller entusiastisk om et godt miljø og givende arbeidsoppgaver.

- Det er kjempefint å bruke hunden til noe nyttig – til hjelp for folk. Det er kjempeinteressant og meningsfullt, sier hun og rusker litt i Oskar, som lykkelig kaster rundt på en grønn ball.

For hunden er det hele nemlig en lek, selv om situasjonen kan være aldri så alvorlig.

- En god lavinehund er glad i folk og glad i å leke. Hundefører på sin side må like å være ute og ha stå-på-vilje. Vinternorge krever tæl, slår Bøe fast.

Hun forteller at miljøet med redningshunder i Norge er såpass lite at de fleste kjenner hverandre.

- Vi er som en stor familie og vi trener mye sammen. Det er et flott fellesskap der man blir godt tatt vare på, sier hun og oppfordrer interesserte til å bli med på kurs.

Det er mange som legger ned stor jobb i arbeidet med redningshunder og det krever også mye trening. Dagens prøve er på det høyeste nivået for lavinehunder, men bestått betyr på ingen måte at du kan hvile på laurbærene.

- Nei, det blir som å få sertifikat, det er jo da du må trene. Hunden må øve på ulike situasjoner, forstyrrelser, mye folk, bråk. Hunden skal overse alt annet enn den jobben den skal gjøre. Som hundefører må du gjøre taktiske vurderinger og tenke sikkerhet. Vi beveger oss jo i skredfarlige områder, utdyper Bøe.

Frivillig under snøen

Etter halvgått prøvedag er det tid for å bytte figuranter. For det er levende mennesker som graves ned i huler under bakken. En figurant kan fort bli liggende opptil fem timer under snømassene, riktignok med god plass rundt seg og mange bekvemmeligheter.

- Med varme klær, liggeunderlag og en god bok er det riktig hyggelig, sier Bøe, og hjelper til å grave frem kollegaen som ligger under 1,5 meter med tettpakket snø.

En ny figurant tar plass i hulen, gropa graves igjen og dermed er det klar for dagens fire siste deltakere.