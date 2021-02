2 millioner kroner til samarbeidsprosjekter i Nord-Gudbrandsdal

Nyheter

Statsforvalteren fikk inn totalt 59 søknader med et totalt søknadsbeløp på 66,3 millioner kroner.

Det er større prosjekter i samarbeid med andre kommuner som mottar støtte. Tildelte prosjekter er vurdert til å bidra godt til kommunal fornying og innovasjon slik at kommunene kan levere bedre tjenester til innbyggere og næringsliv.

Vågå kommune har fått tildelt midler til to prosjekt i samarbeid med de fem andre kommunene i Nord-Gudbrandsdalen. Prosjektet Smart velferdsregion Nord-Gudbrandsdal får i overkant 1,4 millioner kroner fra statsforvalteren, og prosjektet Felles Næringssamarbeid i Nord Gudbrandsdalen mottar en halv million.

Gausdal har også søkt på vegne av kommunene i Innlandet til Digi Innlandet. Dette er et nytt prosjekt innen digitalisering og tjenesteutvikling for kommunene i Innlandet, og er et samarbeid mellom kommunene, Innlandet Fylkeskommune og KS. Til prosjektet bevilges det 2,8 millioner kroner.

Innenfor de 22 prosjektene holder Statsforvalteren foreløpig tilbake midler for to prosjekter som knyttes til kommunestrukturarbeid: kommunereformarbeid i Nord-Gudbrandsdalen og kommunesamarbeid i Solør.

Statsforvalteren vil gå dialog med de aktuelle kommunene om gjennomføring av prosjektene. I tillegg setter Statsforvalteren av ytterligere 1,5 millioner kroner til en mulig styrking av kommunereformarbeidet for 2021.