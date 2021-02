Politiet oppfyller nasjonale krav til responstid – fire av seks oppfylt i Innlandet

Nyheter

Responstid er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til politiet er fremme på stedet. Det stilles kun krav til responstid for hasteoppdrag hvor det vurderes som påkrevd med umiddelbar respons fra politiet. De nasjonale resultatene for 2020 viser at politiet samlet sett innfrir kravene til responstid i alle tettstedskategoriene.