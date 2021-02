Hjemmeboende fullvaksinerte eldre kan leve mer som normalt

Nyheter

- Vi vet at mange eldre har levd tilbaketrukket og følt seg ensomme under koronapandemien. Derfor er jeg glad for at de som nå er fullvaksinert kan få mer besøk og ha fysisk kontakt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser om at det tar om lag to uker etter andre dose før vaksinen har full effekt. Hjemmeboende eldre som er fullvaksinert kan ha fysisk kontakt med andre vaksinerte personer. De kan også ha fysisk kontakt med et begrenset antall personer som ikke er vaksinert, de samme over tid.

Enkelte eldre blir ikke vaksinert. Dette kan skyldes at de ikke ønsker å bli vaksinert eller at helsen deres er så dårlig at det ikke anbefales. Det departementet påpeker derfor at det er viktig at hjemmetjenesten opprettholder gode smittevernrutiner for å beskytte de uvaksinerte.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har kommet med råd og anbefalinger til hjemmeboende eldre og andre i risikogrupper som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor sykehjem, når disse er fullvaksinert mot covid-19. Direktoratet og FHI anbefaler at rådene gjelder fra to uker etter fullvaksinasjon (andre dose). Man legger til grunn at vaksinens beskyttelse varer i seks måneder etter siste dose.

Rådene er: