Lesja og Dovre er blant kommunene som må gi fra seg vaksiner

Nyheter

Dette melder VG tirsdag kveld. Det ble samme dag kjent at Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringen går inn for en skjevfordeling av vaksiner basert på høyt smittetrykk over tid. Alle de andre kommunene i Gudbrandsdalen må også gi fra seg vaksinedoser til områder med mest smitte.



- Vi har hele tiden sagt at vaksinestrategien skal justeres i tråd med ny kunnskap og endrede forutsetninger. Folkehelseinstituttet mener at det er riktig å prioritere dem med aller høyest risiko først i hele landet, og har tidligere ikke anbefalt prioritering etter smittetrykk. I en ny vurdering fra 24. februar anbefaler FHI nå en beskjeden geografisk skjevfordeling, sa helseminister Bent Høie (H) under en pressekonferanse tirsdag.

Folkehelseinstituttet peker på tre alternativer til geografisk skjevfordeling av vaksiner i sin vurdering. Av disse alternativene anbefales en beskjeden skjevfordeling. Her foreslår FHI at det gis flere vaksiner til en del Oslo-bydeler og enkelte andre østlandskommuner som har hatt en høy andel innlagte på sykehus sammenliknet med andre kommuner.

Dette gjelder bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, som med modellen vil få om lag 20 prosent flere doser.

– Våre matematiske modeller peker på at en geografisk skjevfordeling av vaksiner til Oslo vil føre til flere sparte liv på nasjonalt nivå, det vil si at antall sparte liv i Oslo, på grunn av ekstra tilførte vaksinedoser, vil være flere enn antall tapte liv i kommunene utenfor Oslo, på grunn av tap av vaksinedoser, heter det i anbefalingen fra FHI.

Omfordelingen av vaksiner kan tidligst skje fra uke 10.

VG skriver at fellesnevneren for disse 330 kommunene som må gi fra seg vaksiner ifølge FHIs rapport er at de har hatt færre enn fire innleggelser i aldersgruppen 45 - 75 det siste halvåret frem til den 24. februar. Disse kommunene kan måtte gi fra seg tre prosent av sine doser, mot at de prioriterte områdene får 20 prosent ekstra.

NTB melder at tirsdag er totalt 497.374 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge. Av dem er 334.863 første dose av vaksinen, og 162.511 er andre dose. Høie sa tirsdag at Norge får rundt 650 000 vaksinedoser i mars.