Marta ble tvunget til å gå fra Sverige til Dovre for å sette bort barna sine

Hans Pålsson ble født i 1845 på husmannsbruket Tjønnhaugen, som lå under Tostingard på Dovre. Da han var 42 år flyttet han til Sverige for å drive tømmerhogst. Åtte år senere ble han gift med Marta Larsdotter fra Långå i Härjedalen som var kokke for arbeidslaget. De ble viet borgerlig da Marta ikke var konfirmert og de ikke fikk gifte seg i kirka.