Ni av ti lærlinger tar fagbrev i Innlandet

Nyheter

Det er store forskjeller mellom fylkene. Fem år etter påbegynt læretid har 90 prosent av lærlingene i Oppland og Hedmark oppnådd fag- eller svennebrev, mens dette bare gjelder 80 prosent av lærlingene som startet i Oslo.

En stor og sammensatt innsats

Fylkeskommunen som skoleeier er svært godt fornøyd med utviklingen og er spent på søkertallene for yrkesfag som vil være klare om kort tid.

– Innlandet har over mange år satset på yrkesfag, og jeg er stolt av de resultatene vi kan vise til. Både Oppland og Hedmark har vært opptatt av å rekruttere ungdom inn i et yrkesfaglig løp, og vise alle mulighetene som åpner seg ved å ta et fagbrev. Nå er vi best i klassa, og det betyr mye både for den enkelte lærling og for samfunnet som får mange nye dyktige fagarbeidere. Vi er opptatt av å utdanne folk inn i arbeidslivet og ikke ut i arbeidsledighet, og derfor er det viktig at vi fortsetter å promotere yrkesfagene, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

1. mars gikk søknadsfristen ut for opptak til videregående opplæring. I 2020 valgte 54 prosent av søkerne med ungdomsrett i Innlandet yrkesfag, det er godt over landsgjennomsnittet.