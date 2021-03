Rekordsøkning til Hjerleid

Nyheter

Pågangen vitner blant annet om stor interesse for å jobbe med tre. Mange ønsker å utdanne seg i tømrerfaget, møbelsnekkerfaget eller som treskjærere. Det er samtidig stor søkning til de 15 plassene på Vg1 Håndverk, design og produktutvikling. Her står Hjerleid for det eneste tilbudet i Innlandet.

- Dette er veldig gledelig. Det viser at ungdom faktisk har lyst til å ta en håndverksutdanning og gjøre noe skapende og praktisk. Kanskje vi som skole, rådgivere og foreldre må begynne å ta inn over oss det store behovet samfunnet har for dyktige fagfolk med en yrkesutdanning, mener rektor ved skolen, Helle Hundevadt.

- Malerfaget er et eksempel på et yrke som har hatt lav status, men er man ute etter å få jobb, så er maleryrket noe å satse på, for i den bransjen trengs det fagfolk, fortsetter hun.

Unge og voksne

Hjerleid handverksskole har et landsdekkende tilbud og må først gi plass til unge som skal begynne på videregående skole, men skolen har også godkjenning for å tilby plass til voksne som har fullført videregående skole.

- En stor del av søkerne har allerede en bachelorgrad, men skriver i søknaden at de har innsett at de ønsker seg en mer praktisk utdanning og et yrke der de ikke må sitte på et kontor, men skape noe, skriver skolen i en pressemelding.

Skolen har anledning til å ta inn søkere helt frem til skolestart, slik at det endelige elevtallet kan bli enda høyere.

Behov for hybler

Hjerleid og elevene som kommer hit gir også gode ringvirkninger i lokalsamfunnet. Økt elevtall gir blant annet økt behov for hybler. Skolen har selv hybler til 45 elever, så nå håper Hundevadt at dovringene vil leie ut hybler til elevene.

- Vi er et godt stykke nærmere målet med å fylle de tomme lokalene til fylkeskommunen med nytt liv. Vi har flere nye stillinger lagt inn i Stillingssleppet.no og ønsker nye elever og lærere velkomne til Dovre i august, sier en fornøyd rektor.